Site anuncia inclusão das versões brasileira e europeia da língua no seu “hall de idiomas oficiais”

Imagem do blog da Equipe Brasil do Tumblr FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Tumblr anunciou nesta sexta, 18, suas versões para português brasileiro e português europeu. As línguas “acabam de entrar para o nosso hall de idiomas oficiais”, divulgou um release publicado no blog da Equipe Brasil do site.

O total de línguas do Tumblr sobe agora para 11. Eventos para marcar a chegada das novas línguas estão programados para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

O release informa que a ativação de um dos novos idiomas deve ser feita através da página de Preferência do blog de cada pessoa.