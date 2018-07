Criado pelo publicitário Gustavo Asth, site ensina pronúncia correta de marcas famosas

Muitas marcas ligadas à tecnologia aparecem no #Comofala, como Bluetooth FOTO: Reprodução

SÃO PAULO - As marcas estrangeiras fazem parte do cotidiano, mas muitas vezes pronunciar o seu nome de maneira correta é uma tarefa árdua. Foi pensando nisso que o redator publicitário Gustavo Asth, de Curitiba (PR), criou o Tumblr #Comofala, que recria os logotipos de marcas usando a pronúncia em português (Veja galeria abaixo).

“Sempre achei curioso quando algumas pessoas falavam ‘êipou’ (Apple), e uma vez, em um bar, ouvi o garçom dizer que só tinha ‘rêiniken’ (Heineken)”, diz ele.

Asth se lembrou da época que estudava alemão e usava um dicionário fonético para conseguir entender a pronúncia das palavras do idioma.

“Juntei a ideia do dicionário com algumas marcas e coloquei no ar, sem pretensão nenhuma, mas a brincadeira rendeu. Tem sido bastante divertido”, conta Asth. Ele já ensinou os visitantes de seu Tumblr a falar corretamente termos como Wi-Fi e Bluetooth, e nome de marcas como Stella Artois e Pringles. Em pouco mais de uma semana foram 35 mil acessos.

As marcas “traduzidas” por Gustavo também já se envolveram na ideia do Tumblr: “A Halls já me pediu para compartilhar o post que eu fiz sobre eles, e já tenho uma lista de posts programados”, conta. As primeiras postagens foram feitas apenas pelo publicitário, “na raça”. “Minhas habilidades no Photoshop tem limites”, diz. Agora, Pedro Falcão, um amigo que é diretor de arte já entrou na equipe da publicação.