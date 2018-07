Após ficar fora do ar por cerca de 6 horas nesta sexta-feira, o site voltou a funcionar no meio da tarde

SÃO PAULO – Um pedido de desculpas foi o recado visto por quem tentou entrar no Tumblr nesta sexta-feira, 26. O site ficou fora do ar por pelo menos 6 horas, de acordo com o site Down Right Now.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

No Twitter, a equipe do site postou que estava enfrentando problemas de rede após um problema com um dos servidores. Até o blog da empresa, informando sobre a queda, ficou fora do ar.

Às 16h15, o site anunciou pelo Twitter que estava de volta e que irá soltar em breve um texto detalhando as razões da interrupção do serviço.