O Tumblr lançou nesta quinta-feira, 4, um buscador de GIF interno, formato muito popular na plataforma de blogs. A decisão vem logo no rastro do anúncio de que o Facebook passaria a aceitar GIFs em atualizações de status e comentários.

O funcionamento do novo recurso do Tumblr é simples: na página de publicação, o usuário deve clicar no botão “+” localizado ao lado esquerdo e, em seguida, escolher a opção GIF. Um campo de busca se abrirá, os termos ali colocados fazem gerar resultados imediamente na mesma tela.

O mecanismo não faz uso de ferramentas de terceiros, com o Giphy. O buscador foi desenvolvido pelo próprio Tumblr e só resulta GIFs já previamente publicados na plataforma.

Por isso, na publicação, a imagem animada vem com o crédito do primeiro usuário a inserir o GIF específico no Tumblr.