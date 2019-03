REUTERS/Leah Millis Mark Zuckerberg tem proteção de segurança durante 24h por dia, nos sete dias da semana

Túnel de escape na firma, escritório com vidro blindado, quarto do pânico. Parece a descrição do aparato de segurança usado por Bruce Wayne, mas não é ficção. Principal rosto de um serviço de 2,3 bilhões de usuários, Mark Zuckerberg tem um forte esquema de segurança, que consome anualmente US$ 10 milhões do orçamento da rede social. A revista Business Insider teve acesso a documentos e funcionários ligados ao time de segurança do Facebook, e contou como ele funciona.

O chefão da rede social tem seguranças 24 horas por dia sete dias por semana, que o acompanham dentro dos escritórios e salas de reunião e que guardam a sua casa. Se ele decide ir a um bar, por exemplo, a equipe faz a varredura do local. Se decide realizar uma nova atividade,c omo contratar um professor de ioga, o profissional tem a vida investigada. Os seguranças também são responsáveis por receber e abrir os presentes que a família ganha, como biscoitos. Um rabino chegou a enviar presentes quando os filhos de Zuckerberg nasceram.

Ao se tornar uma personalidade conhecida, Zuckerberg passou a colecionar pessoas que o seguem de maneira pouco saudável, algo na linha de Mark Chapman, o fã-assassino de John Lennon . Por conta disso, os seguranças da empresa monitoram esses indivíduos, batizados de BOLOs (acrônimo em inglês para "Be On The Look Out", ou são pessoas a ser observadas). Quando essas pessoas usam apps do Facebook, a equipe usa os dados para monitorar a localização.

A reportagem descreve um episódio no qual um carro apareceu na rua de Zuckerberg com uma mensagem de amor colada na lateral. A equipe de segurança ficou alarmada, mas descobriu que a declaração era para um dos empregados da casa.

BATúnel. No Facebook, Zuckerberg não mantém uma sala isolada como é comum na chefia do mundo corporativo. Ele fica numa das mesas espalhadas pelo andar juntamente com os outros funcionários. Por conta disso, os seguranças, sempre vestidos com roupas civis, ficam por perto monitorando todas as situações. Os seguranças também participam disfarçados das reuniões abertas com outros funcionários.

Perto de onde trabalha, o executivo tem acesso a uma sala de reuniões com vidro blindado. A reportagem diz que existe uma lenda na companhia de que existe lá uma espécie de escorregador de emergência em túnel de escape, que poderia ser usado para evacuar Zuckerberg com velocidade. Ninguém confirma a informação.

Outro detalhe é que embaixo dos escritórios da rede social existe um estacionamento, mas as vagas que ficam imediatamente abaixo de Zuckerberg são proibidas para evitar possíveis atentados à bomba.

A equipe de segurança executiva do Facebook conta com 70 pessoas e é liderada Jill Leavens, ex-agente do serviço secreto dos EUA. O único outro funcionário da empresa que recebe tratamento igual ao de Zuckerberg é Sheryl Sandberg, diretora de operações da companhia.