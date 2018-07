Eles arrecadaram dinheiro pelo site de crowdfunding Indiegogo para pagar anúncio no ‘The New York Times’ explicando os protestos realizados no país

SÃO PAULO – Três turcos residentes em Nova York, nos Estados Unidos, financiaram de forma colaborativa um anúncio de página inteira publicado na edição desta sexta-feira, 7, no jornal The New York Times, para explicar os protestos que estão acontecendo na Turquia.

Murat Aktihanoglu, Oltac Unsal e Duygu Atacan lançaram uma campanha no site de crowdfunding Indiegogo na segunda-feira, 3, pedindo US$ 53,8 mil para pagar o anúncio. O valor foi arrecadado em 24 horas.

Ainda no ar, a campanha recebeu até agora mais de US$ 103 mil em doações de pessoas do mundo inteiro. Segundo a Forbes, essa é a campanha de financiamento político a arrecadar fundos mais rapidamente na história do Indiegogo.

“Ver os eventos na Turquia nos fizeram pensar que precisávamos fazer algo”, disse Aktihanoglu, em entrevista ao canal de notícias CNN. “Somos cidadãos comuns. Não somos políticos nem ativistas. Pensamos que a melhor coisa seria tentar aumentar a visibilidade e atenção global para a situação na Turquia”.

Os organizadores estão usando o site Reddit para decidir o que fazer com o dinheiro que sobrou. Algumas pessoas sugeriram que a verba fosse destinada para fazer um documentário sobre o movimento.

