Desde sexta-feira, 4, o Google e grande parte dos seus serviços (Translate, Docs, Books e Analytics) estão fora do ar na Turquia. Os sites foram bloqueados pelo governo do país, segundo a Associação de Tecnologia de Internet, que alega que o ato é parte de uma “decisão legal” ainda secreta.

“Ficamos sabendo que alguns aplicativos do Google não podem ser acessados na Turquia. Ao que parece, a dificuldade de acessar esses sites tem a ver com o bloqueio ao YouTube”, declarou o Google em uma carta aberta.

O YouTube foi banido em 2007 por causa de um vídeo (que um usuário grego subiu) que dizia que Mustafa Kemal Ataturk, um dos fundadores da Turquia, era homossexual. Gregos e turcos trocaram ofensas na caixa de comentários até que o site (“barrado por decisão judicial”, dizia o aviso) não pudesse mais ser acessado pelos segundos. Desde maio de 2008, o bloqueio se tornou permanente.

A organização pela livre expressão Repórteres Sem Fronteiras rechaçou a decisão em um comunicado recente: “Já está na hora das autoridades turcas mostrarem que se comprometem com a liberdade de expressão, colocando fim à censura que afeta centenas de sites e acabando com a lei que permite que esse tipo de bloqueio em massa seja feito”. Atualmente, cerca de 3700 páginas estão proibidas no país.