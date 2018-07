SÃO PAULO – A autoridade de telecomunicações da Turquia bloqueou nesta quinta-feira, 27, o acesso ao YouTube, do Google, exatamente uma semana depois de bloquear o acesso ao Twitter, em um movimento que deve intensificar críticas domésticas e internacionais ao governo do país a poucos dias das eleições locais.

Leia mais

A suspensão ocorreu horas após uma gravação que supostamente apresenta um encontro entre o ministro das Relações Exteriores da Turquia, o chefe da agência de inteligência e um general vazar no YouTube. Na gravação, eles estariam discutindo cenários que poderiam levar a uma intervenção militar na Síria.

O bloqueio foi anunciado no site do órgão de telecomunicações, que informa ter tomado “medida administrativa” contra o site “após análise técnica e consideração legal”. O Google não respondeu imediatamente a pedidos de comentário sobre a medida.

O bloqueio do governo turco ao Twitter havia ocorrido depois que links para outras gravações provenientes de grampos sugerindo corrupção se espalharam pelo microblog, causando embaraço ao governo do primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, antes do pleito programado para o dia 30 de março.

/Agência Estado (com AP e Dow Jones)