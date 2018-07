ANCARA- Um tribunal turco mandou o Facebook bloquear páginas que contenham insultos ao profeta Maomé e ameaçou impedir o acesso total à rede social se a determinação não for cumprida, informou a mídia local.

A decisão tomada pelo tribunal no domingo foi em resposta a um pedido de um promotor, de acordo com a emissora estatal TRT. Representantes do Facebook não estavam disponíveis de imediato para comentar o assunto.

Essa foi a medida mais recente adotada para inibir materiais considerados ofensivos sobre questões religiosas no país de maioria muçulmana, onde o governo do presidente Tayyip Erdogan tem defendido uma agenda islâmica.

Promotores lançaram este mês um inquérito sobre um jornal que republicou o semanário satírico francês Charlie Hebdo após um ataque de militantes islâmicos à redação do periódico em Paris.

Edições da revista satírica francesa Charlie Hebdo Edições da revista satírica francesa Charlie Hebdo

/REUTERS