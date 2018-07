Pagamentos por celular já são realidade na Turquia. A Visa começou a testar pagamentos via iPhone em 40 mil terminais de pagamento espalhados pelo país. A compra é feita pelo iPhone 4 por meio da tecnologia Near Field Communications (NFC).

O aparelho não tem suporte ao NFC, mas é possível usar um adaptador para isso. Também é preciso vaixar um aplicativo específico. Para pagar uma compra, basta aproximar o celular do terminal – não é preciso nem digitar senha.

O teste é feito pelo banco turco Yapi Kredi e a operadora de telefonia Turkcell. A sede da Visa em Londres também está testando a tecnologia. Segundo a Wired, a empresa estuda parcerias com bancos e operadoras na Itália, Polônia, França, Espanha, Suíça, Turquia e Reino Unido.

Embora seja falada há muito tempo — e tenha sido colocada em prática em poucos lugares — a tecnologia, desta vez, parece que vai pegar. Segundo uma pesquisa da Visa, 87% dos donos de iPhone se mostraram abertos à ideia.

Há rumores de que o iPhone 5 já viria com suporte à tecnologia NFC. Enquanto isso, o Google saiu na frente: o Android 2.3, o Gingerbread, já vem com um suporte ao NFC. Sua aplicação só depende do hardware — o Nexus S vem com a tecnologia de fábrica.

(Imagem: nearfieldcommunicationsworld.com)