A CES (Consumer Electronic Show), a feira de tecnologia mais importante do mundo é o maior indicativo de como a tecnologia voltada ao entretenimento ficará nos próximos anos. Foi na CES que grandes avanços como o DVD e o Blu-Ray foram apresentados ao público.

Em 2010, a maior aposta é na consolidação do padrão 3D de televisores. Televisores 3D não são novidade. A Philips mesmo conta há alguns anos com um aparelho que consegue passar a sensação de profundidade óptica, mas com resolução ruim. O grande problema dos televisores 3D era o preço exorbitante e a necessidade de geração de conteúdo exclusivo. E como os custos de produções nunca justificavam as vendas posteriores, muitas redes de TV e estúdios não queriam entrar no jogo.

Mas hoje, a situação mudou muito. Com a popularização dos cinemas digitais que utilizam óculos estereoscópicos, muitos estúdios estão investindo pesado para atrair os espectadores com filmes cada vez mais elaborados, como Avatar, de James Cameron. A Disney está de olho nesse boom e relançará a franquia Toy Story em 3D nos cinemas, de olho no mercado doméstico.

Com um espaço gigantesco de armazenamento, os discos blu-ray são plenamente capazes de servir como mídia de armazenamento desses filmes. E o melhor: em um mesmo disco blu-ray cabem as versões 2D e 3D dos filmes, em alta resolução.

Os chips de processamento gráfico que equipam grande parte dos televisores de última geração conseguem processar tranquilamente as imagens estereoscópicas. A única exigência é que as telas sejam de 120 hz, ou seja, capazes de exibir 120 imagens por segundo, ou 60 para cada olho. Desse modo, o olho humano consegue perceber fluidez de movimento e nosso cérebro mescla as imagens diferentes, dando-nos a impressão de profundidade.

Até agora, a Panasonic parece estar na frente na corrida pelos televisores 3D. A fabricante japonesa optou por equipar seus televisores de plasma full-HD com óculos especiais que sincronizam as imagens da tela com os olhos, dando uma sensação de profundidade sem precedentes.

A Nvidia, fabricante de chips gráficos para videogames, computadores, celulares e aparelhos de mídia de última geração, já oferece uma tecnologia muito parecido para ser utilizada com os PCs. Usando óculos sem fios que se conectam ao PC por meio de uma base USB, o usuário tem a experiência de jogar e assistir vídeos com a mesma profundidade oferecida nas salas de cinema.

A Sony já anunciou que o PlayStation 3 será compatível com a tecnologia 3D ainda em 2010, sinalizando que seus televisores dda próxima geração trarão o recurso.

Fabricantes de peso como Samsung, LG e Sharp também deverão mostrar aparelhos de TV compatíveis com o sistema 3D na CES.

Agora, o segredo é fazer esses aparelhos chegarem ao mercado a preços acessíveis. Mas, se levarmos em conta que essa é a primeira CES pós-crise, preço é uma das grandes preocupações, tantos dos fabricantes quanto dos consumidores.