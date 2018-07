Unidade da Foxconn na China já teria recebido pedidos do dispositivo, que deve ficar pronto em dezembro

SÃO PAULO – A televisão da Apple já pode estar na linha de produção da Foxconn. A informação é do China Business News, que ouviu fontes do setor.

A previsão é de que os aparelhos tenham de 42 a 55 polegadas e o preço ficaria entre US$ 1.500 e US$ 2.000. Segundo a publicação, a TV deve ficar pronta até dezembro e as vendas devem começar no início do ano que vem.

A unidade de Shenzhen da Foxconn já teria recebido pedidos da Apple para dar início à produção, ainda que em estágio de teste. A aposta sobre a TV da Apple (não confundir com o set-top box) é no sistema Airplay, que garante a comunicação entre os aparelhos Apple. O recurso permitira usar um iPad como o controle remoto dessa futura televisão.

No mês passado, a Apple já havia dado início a negociações com empresas para garantir transmissões de streaming na TV que levará a marca da maçã.

A Apple não comentou o rumor.