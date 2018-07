Novela tem de ter tapa

Cenas de vilãs levando belas surras já pararam o País. Aqui, uma seleção de sopapos e tabefes

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/S-9boyOFcls" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Vai dizer que não parou tudo o que estava fazendo quando Melissa (Christiane Torloni) chutou, jogou no chão e “enfiou a mão na cara” de Yvone (Letícia Sabatella) em Caminho das Índias (Globo)? Ou quando a Maria Clara (Malu Mader) estapeou a vilãzinha de Celebridade, Laura (Cláudia Abreu)?

Pode parecer estranho, mas não existe boa novela sem uma boa dose de tapas.E nem experimente entrar em discussões muito profundas, questionando se não é da natureza do brasileiro gostar de ver a desgraça alheia. Tapas (com direito a boas frases sendo ditas para anunciar o ataque) fazem parte de toda e qualquer novela e de qualquer lugar (veja as produções mexicanas: http://youtu.be/Zauq99fOWds).

Mas uma coisa é certa, por algum motivo, no Brasil, as brigas são muito mais legais. Com ou sem tapas, selecionamos nesta edição cenas inesquecíveis dessa arte.

Sou rica!

Uma cena de oito segundos de Carolina Ferraz em Beleza Pura bombou na rede. Sabe por quê? Porque ela é RICA…RICA!

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/1G_FLcdN5tM" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

TOP 5

Deram um “negócio esquisito” para a Nazaré (Renata Sorrah,em Senhora do Destino). Resultado: ela ficou “doidoona, alucicraazy”.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/df9wrziDzHk" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Em Explode Coração (1995), o gênio das vinhetas Globais Hans Donner previu a criação dos tablets, muito antes de o iPad surgir

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/UOHmurMxSq4" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Eva Wilma, em O Exterminador do Futuro, digo, em A Indomada, morre queimada e seu espírito avisa: “I’ll be back, me aguardem!”

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/zT0VgurA6sQ" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Fernanda Montenegro e Paulo Autran brigam durante uma manhã em Guerra dos Sexos (1983). Tudo regado a café, leite e elegância.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/5zzSiKK7NtM" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Quem não se lembra da detestável Flora em A Favorita (2008)? E quem teve a sorte de esquecer a

vilã cantando Beijinho Doce?

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/UqQWm3he2oA" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

+ Veja as outras edições do TV sem TV