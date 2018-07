Inglaterra: duas caras

Outro lado. Propaganda do turismo britânico é refeita com imagens das revoltas

O vídeo de exatos 60 segundos começa com uma voz, bem à narrador de trailer, dizendo: “Você está intrigado, você está inspirado” e então vem o slogan da campanha: “Você está convidado” (todos esses verbos, em inglês, começam com “in”). Acontece que em vez de imagens de pontos turísticos clássicos, o que se vê são cenas das revoltas que tomaram as ruas das cidades inglesas no começo do mês. O resultado é contundente. A voz saiu de um comercial da campanha 2011 do Visit Britain, órgão de promoção do turismo britânico. O vídeo oficial já foi tirado do ar.

Mas como isso é quase impossível nesses tempos em que tudo se replica, ainda dá para vê-lo no YouTube. Faça a experiência. Veja primeiro o comercial em que as cenas foram trocadas por vídeos das revoltas e depois o original. Tudo parece de plástico.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/KyhzrqJWRSk" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Versão com cenas das revoltas

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/9hL9yDOK48A" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Versão original

