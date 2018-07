Bonequinhos Beastie Boys

Comandos em ação. Novo clipe do trio de hip hop o transforma em uma banda de brinquedo

Os Beastie Boys voltaram de vez e já entenderam que o YouTube é o melhor amigo de quem trabalha com música hoje em dia. Isso, depois de marcarem a sua volta com o clipe old school de Make Some Noise, que, além de reunir atores conhecidos, tinha meia hora de duração. Agora eles lançam mais uma música e para isso chamaram o velho colaborador Spike Jonze – que dirigiu o clássico Sabotage – para dirigir o novo vídeo.

O resultado é o clipe Don’t Play No Games That I Can’t Win, parceria do trio com a cantora Santigold, que recebeu um tratamento genial por parte de Jonze (hoje diretor renomado, de filmes como Quero ser John Malkovich), que transformou os beasties em bonequinhos do tipo Comandos em Ação num clipe meio James Bond, com direito a zumbis e o Abominável Homem das Neves.

Efeito Orloff

Em uma ficção de futuro, Mark Zuckerberg reclama da criação do Google+ quando encontra Tom, o criador do MySpace.

TOP 5

Inocentes pedaços de esponja embebidos em simples tintas de várias cores levam essa mulher à beira do delírio.

O cara teve uma ideia bem romântica para pedir a namorada em casamento, mas correu o risco de ficar viúvo antes de ouvir o “sim”.

Alexandre Frota nem sempre foi funkeiro. Ele já foi, no melhor look new wave, ao Cassino do Chacrinha para cantar rock anos 80.

Já parou para pensar o que acontece dentro da boca do seu cachorro quando ele vai matar a sede. Não? Veja e agradeça por ter dedos.

Com o iPhone posicionado dentro do violão, esse vídeo consegue captar o movimento de vibração das cordas que são tocadas.

