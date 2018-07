Assassinado no mês passado, o ativista José Cláudio Ribeiro defende sua causa

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/TgJwAwgCeQ8" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

A conferência TED (abreviatura para Tecnologia, Entretenimento e Design) é um fórum que reúne pensadores e personalidades para discutir sobre temas que os emocionam, seduzem e interessam. O formato é simples: sozinho no palco, o palestrante tem dez minutos para falar sobre o assunto que lhe convir. Pelo palco do TED internacional, já passaram nomes como Bill Gates, Richard Dawkins, os fundadores do Google e vários ganhadores do Nobel. O evento conta com versões alternativas, chamadas TEDx, e uma dessas edições aconteceu em novembro do ano passado, em Manaus. No evento, um dos palestrantes foi o ativista José Cláudio Ribeiro, assassinado no final de abril. Em sua fala, em que compara o desmatamento com assassinato, ele prevê a própria morte: “A mesma coisa que fizeram com Chico Mendes e a Irmã Dorothy, querem fazer comigo”. Tocante.

Na cozinha

Um jantar filmado bem de perto. Assim é o vídeo feito por Renato Gaiarsa, com “Lonely Teardrops” de Jackie Wilson na trilha.

Top 5

O hit da dance music “Coco Jambo”, de 1996, serve de trilha sonora para que as corujas dançarinas mostrem toda a sua ginga.

Um galão de leite desnatado se apaixona pela garrafa de leite integral. A história de amor serve como campanha pela reciclagem de lixo.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/FshXia2vLi4" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Uma versão de “Bohemian Rhapsody”, do Queen, reinterpretada tendo como personagens os maiores memes da internet.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/8PW6no13I90" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Repare nos pés do rapaz na foto. Ele é Peter Iroga e seus pés medem 40 cm (a média é 27 cm). Ele caminha para entrar no Guinness.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/GUBUqHoiT18" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Tudo preparado, guitarra em punho, lenço na testa. Mas vem a vó com o lanche, passa bem na frente da webcam e o roqueiro perde a pose.