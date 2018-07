Aparelhos fabricados na Zona Franca De Manaus deverão incorporar a capacidade de executar aplicações interativas

RIO DE JANEIRO – Os aparelhos de televisão com tela de plasma fabricados na zona franca de Manaus deverão incorporar a capacidade de executar aplicações interativas nos próximos anos, de acordo com novo artigo de portaria interministerial publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 13.

Operários em uma linha de montagem de TVs na Zona Franca de Manaus.

As TVs interativas permitem trocas de informações com usuários, como a utilização de comandos de voz e serviços de Internet no aparelho.

O recurso deverá vir instalado, pré-configurado e habilitado de fábrica, segundo o DOU.

Até 30 de junho deste ano, as produtoras estão dispensadas de acrescentar estas aplicações, enquanto de 1o de julho a 31 de dezembro sua inclusão é opcional.

No ano que vem, 75% dos televisores devem ter estas aplicações, número que passa para 90% a partir do começo de 2014.

“Todos os modelos de televisores que disponibilizarem suporte à conectividade IP (protocolo de internet) e que implementem o middleware (camadas de software) interativo deverão garantir o acesso das aplicações interativas aos canais de comunicação”, segundo o texto de portaria que envolve os ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A partir do período definido, a obrigação se aplica à totalidade das TVs que disponibilizem suporte à conectividade IP.

