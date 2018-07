A Sony lançou 27 modelos de TVs 3D Bravia, com Google TV e Qriocity, a plataforma deles. Além das TVs, a empresa japonesa apresenta na CES um DVD Player de 8 polegadas que não requer o uso de óculos para ver as imagens 3D, notebooks Vaio, câmeras Cybershots 16.2 MP, e Handycams. (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

(FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

(FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

Steve Ballmer subiu ao palco para anunciar a remodelação da mesa com tela sensível da Microsoft e dar números: 50 milhões de consoles Xbox 360 vendidos em todo o mundo, cerca de 30 milhões de contas no Xbox Live e 8 milhões de unidades do Kinect (acessório do Xbox). (FOTO: Laura Rauch/EFE)

Depois de fazer um drama no site do Star Wars e no da Samsung, Darth Vader sobe ao palco para anunciar que a saga completa estará disponível em Blu-ray nas lojas a partir de outubro de 2011. (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

A Sharp apresentou na CES seu tablet e leitor Galapagos, além de um gigantesca TV de 70″ Aquos Quattron. (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

(FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

Falando em TVs gigantescas, a Samsung impressionou o público com a sua Full HD 3D de 75 polegadas. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a espessura da televisão, finíssima. (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

Seguindo a mesma linha de eletrônicos ultrafinos, a Samsung expôs um aparelho Blu-Ray, aproveitando o bom momento desse mercado. (FOTO: Divulgação)

O Xoom, da Motorola, é o primeiro tablet com processador de núcleo duplo (forte o bastante para rodar o Honeycomb, nova versão do Android para tablets), tela de 10,1″ e câmeras frontal e traseira. (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

A LG segue o bonde das televisões ultrafinas e lança 12 novos modelos Plasma, 13 LCDs, sendo que boa parte delas terão a tecnologia Nano Full LED, que garantem mais brilho às imagens. (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

Na contramão das televisões gigantescas, a LG aproveitou o CES para apresentar a sua portátil, e como não podia deixar de ser, 3D. (FOTO: Laura Rauch/EFE)

A Lenovo apresentou seu tablet IdeaPad rodando Windows 7, com 10.1″, processador Atom de 1.5GHz, 32GB de memória, 3G e câmera de 2MP. (FOTO: Rick Wilking/REUTERS)

JK Shin, CEO da divisão mobile da Samsung, apresenta todo orgulhoso a versão 4G do seu tablet Galaxy Tab, um dos principais concorrentes do Apple iPad. (FOTO: Rick Wilking/REUTERS)

A Intel lançou a nova linha de processadores ultravelozes Sandy Bridge: i3, i5 e i7. A empresa acompanhou o surgimento de um novo player no seu mercado, pois a Nvidia anunciou sua chegada à indústria de chips. (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

Lady Gaga deu uma palhinha e roubou a cena, durante a apresentação de novos produtos da Polaroid. A cantora mostrou produtos dos quais ela participou da criação e design: um óculos espião com câmera, um câmera digital e uma impressora portátil. (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)

A Samsung aproveitou a CES e apresentou sua TV com Google TV, seu netbook de 10,1″ com tela deslizante e prometeu mais smartphones com processadores dual-core e novos tablets para a Mobile World Congress, em fevereiro deste ano (FOTO: Rick Wilking/REUTERS)

A Motorola apresentou o seu tablet Xoom, que agradou, e seguiu com as novidades, mostrando mais dois smartphones Android (Cliq2 e Bionic), além do recém lançado Atrix. Todos com Android 2.2. Atrix e Bionic carregam os novos processadores Nvidia Dual-Core Tegra, e suportam 4G. Vale esperar para ver (FOTO: Rick Wilking/REUTERS)

Motorola Atrix 4G: Android 2.2, Nvidia Dual-core Tegra 2 de 1GHz, câmera 5MP, tela de 4 polegadas (FOTO: Steve Marcus/REUTERS)