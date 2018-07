TV com reconhecimento de voz devem chegar ao Brasil até junho

SÃO PAULO – Duas novas linhas de TV com tecnologia de reconhecimento de voz vão estar até junho no mercado brasileiro. As séries 7000 e 8000 da Samsung entendem comandos de voz em português para funções básicas como ligar, trocar de canal e buscar conteúdos.

Para a empresa, a tecnologia – e sensores de movimento e reconhecimento facial – é uma alternativa ao controle remoto. “É o primeiro passo para abolir o acessório”, diz Marcelo Natali, gerente da área de Smart TV.

Já nos aparelhos da LG, o reconhecimento de voz é usado para fazer buscas em diversas plataformas e atualizar redes sociais apenas ditando para o microfone embutido no controle remoto. As duas empresas prometem que todos os sotaques do Brasil serão compreendidos pelas TVs.

Natali, da Samsung, diz que a empresa coletou mais de mil amostras de vozes de pessoas de todas as regiões do País.

