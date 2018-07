O site UTweet, da confecção japonesa Uniqlo, gera um “tweet show” com trilha sonora e avatares estilizados usando as últimas atualizações do Twitter que citam o termo ou username pesquisado. O filme mescla seus últimos tweets e citações feitas ao seu nome a peças da coleção da empresa. Dá até para baixar seu avatar versão vermelho e branco.