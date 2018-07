LOGIN | Sarah Kendzior, pesquisadora de Estados autoritários

Por que o grupo al-Shabaab teve sua conta suspensa?

É difícil dizer, já que o Twitter não fez a mesma coisa com grupos como Talibã e Hezbollah. Pode ter sido pela ameaça de violência de um modo direto e específico, ou pelo fato do grupo aparecer na ‘Lista de Terroristas Globais Especialmente Designados’.

Após a suspensão, o tom dos tweets ou posts costuma mudar em uma nova conta?

Os tweets da Islamic Jihad Union foram similares em tom e conteúdo, todos em uzbeque e com links para artigos no site do grupo. A maioria era sobre atrocidades cometidas contra muçulmanos pelo mundo, como Irã e Síria. Nenhum tweet encorajava violência; o site, por vezes, sim.

Qual é a responsabilidade dos provedores de conteúdo?

É um desafio rodar uma plataforma online usada por pessoas de diferentes países com leis diferentes a respeito de liberdade de expressão. Mas, independentemente da plataforma, uma empresa tem a obrigação de ser transparente a respeito de suas resoluções, para que não haja abusos.

Qual é o limite entre liberdade de expressão e ameaça?

Quando um grupo que é violento offline não se comporta da mesma forma online, é mais difícil – a IJU se enquadra nessa categoria. Sou mais favorável a manter as contas, sobretudo porque as plataformas ainda não se provaram como um meio eficaz para angariar apoio a grupos terroristas. O conteúdo dessas contas pode oferecer informações valiosas aos que buscam estratégias para combater o terrorismo. Precisamos entender quais são as diretrizes de cada plataforma para podermos discuti-las e, se necessário, desafiá-las.

