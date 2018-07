Talvez o site que mais tenha se beneficiado da internet móvel seja o Twitter. O conceito que a rede social prega – o de compartilhar o que se está fazendo no momento –, somado à simplicidade de escrever uma mensagem que tenha no máximo 140 caracteres fez com que os donos de celulares passassem a twittar de forma intensa. Mas ainda há uma (grande) barreira: quem tem acesso á internet no seu celular? No Brasil, a grande minoria. Visando atingir este público que a empresa Scrapfone lançou um serviço que permite a qualquer um munido de um telefone (fixo ou móvel) postar seu tweet.

O processo é simples: você entra no site da Scrapfone, atrela seu perfil no Twitter com um número de telefone. Então é só ligar (do número que você cadastrou) para (21) 2025-6666 gravar uma mensagem de voz e apertar asterisco. O seu perfil irá gerar automaticamente um tweet com um link, que irá levar os curiosos para um player: o streaming desse player será a mensagem que você gravou no telefone. Pense bem no que você irá postar, pois cada “áudio-tweet” custa a mesma coisa que o preço de uma ligação local. O serviço ainda está em fase beta e a empresa está buscando acordo com operadoras para disponibilizar em todas as capitais.

De cara, soa como mais um serviço que ficará no limbo das redes sociais. Ainda mais por ser caro: o preço de uma ligação local por tweet é bastante salgado. Gustavo Guida, criador da idéia, afirma que o objetivo é levar o serviço de postar nas redes sociais em qualquer lugar para as classes mais baixas, que não tem acesso aos smartphones com 3G. Mas voltamos ao ponto anterior: não tem acesso a esses celulares, mas possuem condições de arcar com esses custos de ligações telefônicas?

Mas, apesar desses contras, o serviço trabalha com um elemento que ainda não foi muito explorado no Twitter: o áudio. O Twitpic é um sucesso, mas tweets com áudios praticamente inexistem. Até mesmo pela dificuldade: tirar uma foto é fácil e subi-la para a internet mais ainda; já gravar um áudio, compactá-lo e hospedá-lo em algum local da web é mais complicado. Na medida em que isto ficar simples como fazer uma ligação, a coisa muda de figura. Ter áudios no meio de seus tweets é algo que altera com o conceito de micromensagens, já que o limite de 140 caracteres é evaporado: cada recado pode ter o tempo que desejar seu criador.

A expectativa de Guida é que mandar tweets com áudios seja algo que se viralize, algo como os tópicos que vira e mexe surgem (principalmente no Brasil). “Queremos que, quando seu time ganhar, você brinque com seu amigo e mande um áudio pra ele”, afirma o idealizador do Scrapfone.

Existem muitos “se” nesse processo. Se fosse mais barato, se as pessoas se dispuserem a ligar e gravar, se os usuários do Twitter estiverem dispostos a clicar no link, se o player com o áudio estivesse dentro do próprio tweet (para que não entrar em outra página pra ouvir), se eu pudesse gravar o áudio no meu microfone e subir, sem ter que pagar. São dezenas de barreiras. Se superadas, já é possível ver a prática de áudios com comentários engraçadinhos se alastrarem pelos perfis de Twitter de brasileiros.