O Twitter cresce sem parar, mas ainda não descobriu como transformar isso em dinheiro. Além de cobrar uma taxa para que Google e Bing mostrem tweets em resultados de buscas, o site de microblogging ainda aguardava por um modelo de anúncios que pudesse torná-lo rentável. Foi só hoje, com um post, que o executivo Biz Stone anunciou a primeira incursão da empresa na publicidade, que chamou de Promoted Tweets.

De acordo com o cofundador da ferramenta, empresas poderão contratar um serviço de tweets patrocinados, que aparecerão na busca em tempo real e também na linha de atualizações dos usuários. Além disso, eles estarão também nos diversos aplicativos que usam a API aberta do Twitter, como o TweetDeck ou o Hootsuite.

“Por anos, resistimos em implantar um modelo tradicional de anúncios. Queríamos aumentar o nosso valor antes de pensarmos no lucro”, disse.

Por causa dessa rejeição ao sistema padrão, o Twitter definirá o destaque de cada anúncio ‘socialmente’, por assim dizer.

Biz chamou isso de ‘ressonância’: quanto mais as pessoas interagirem com uma propaganda, mais ela aparece. Sem que as pessoas cliquem ou retwittem, ela some. Uma série de empresas já assinaram com o Twitter para a estreia do serviço, que deve acontecer ainda hoje: Starbucks, Sony, Red Bull, Virgin e Best Buy.