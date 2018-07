SÃO PAULO – A partir desta terça-feira, 11, o Twitch passa a estar integrado também com o Xbox One. A plataforma de streaming para jogadores, que transmitem vídeos de si enquanto jogam, já estava disponível para PC e Playstation. Com a integração, o Twitch aumenta sua base de usuários, tendo em mente os 3,5 milhões de consoles da Microsoft vendidos nesses últimos quatro meses, desde seu lançamento.

A escolha da data (11 de março) não foi à toa. Os jogadores de Xbox One também passam a ter acesso ao jogo Titanfall, apontado como responsável pela venda de 1 milhão dos consoles. Criado pelo mesmos estúdio da série “Call of Duty”, Titanfall já nasce como um sucesso do gênero FPS (sigla em inglês para tiro em primeira pessoa), graças a suas lutas entre robôs e humanos e gráficos potentes. Além do título, a Microsoft conta com games populares como o FIFA 2014 e Call of Duty: Ghosts.

Agora, jogadores do Xbox podem transmitir suas partidas, ter acesso ao recurso de chat e seguir outros usuários.

Demonstração do Twitch no Xbox One:

Além do Xbox One, o Twitch anunciou recentemente, que também liberou seu kit de desenvolvimento para programadores interessados em integrar a plataforma a seus aplicativos mobile, para iOS e Android. Além da transmissão, o chat também está incluso, bem como o uso de microfone e câmera frontal do dispositivo.

Demonstração do jogo Titanfall durante a E3 2003:

O Twitch também anunciou que será uma das parceiras oficias da Electronic Entertainment Expo (E3), e que será a responsável pela transmissão ao vivo de tudo o que acontece no maior evento de games do ano. O acordo tem prazo de três anos. O evento acontece entre 10 e 12 de junho no Centro de Convenções de Los Angeles, nos Estados Unidos.