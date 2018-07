SÃO PAULO – O Twitch, plataforma de streaming para jogadores de videogame, anunciou nesta quarta, 5, a liberação do kit de desenvolvimento (SDK) para games mobile. Com isso, desenvolvedores de jogos das plataformas móveis Android e iOS poderão inserir em seus aplicativos a interface com o Twitch, permitindo a transmissão das partidas, chat, bem como uso de microfone e câmera frontal do dispositivo.

O site líder do gênero afirmou ter mais de 10 milhões de downloads do seu aplicativo oficial, usado para somente assistir partidas pelo celular, disponível nas lojas de apps Android e iOS.

Permitindo que jogos sejam transmitidos diretamente pelos celulares, o Twitch espera capturar novos usuários ou o tempo dos já “fidelizados”, mas também enquanto não estiverem em suas casas. “Conseguimos integrar o PC com consoles, agora o trio logo se completará com a nossa profunda incursão orquestrada na transmissão mobile”, disse o vice-presidente de marketing Matthew DiPietro, em nota, referindo-se à recente entrada do twitch nos sistemas do Playstation 4 e do Xbox One (disponível no próximo dia 11).

O kit estará disponível na página voltada para desenvolvedores.

No universo mobile, no entanto, o Twitch deve enfrentar a dificuldade de não estar diretamente ligada ao sistema dos dispositivos, o que acontece, por exemplo, no PS4. Para que a transmissão aconteça, o site de streaming terá de esperar que desenvolvedores de games incluam a interface em seus aplicativos, separadamente.