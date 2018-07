Twitter Places trabalhará com treze empresas de mapeamento pelo mundo IMAGEM: REPRODUÇÃO

Na última quarta-feira, 8, o Twitter anunciou uma série de parcerias com serviços de geolocalização, inclusive com a rede social Gowalla, para tentar alavancar o uso do tweet geolocalizado, aquele que mostra em um mapa o local onde o usuário estava no momento em que o escreveu.

“Nós temos trabalhado com diversos parceiros para fazer crescer nossa base de locais. Estamos desenvolvendo uma série de novas ferramentas de geolocalização para que as pessoas descubram o que há de interessante na área delas ou pelo mundo”, anunciou o desenvolvedor do Twitter Matt Harris, em um comunicado que antecipou a novidade.

Entre as empresas com as quais o site firmou acordos está a brasileira Apontador. A partir desta quinta-feira, tweets com geo-tagging de usuários brasileiros terão suporte da tecnologia do site de mapas, cujo arquivo de praças, empresas e comércios também poderá ser acessado na hora de marcar locais em “Add your location” (“Adicione a sua localização”), logo abaixo da caixa de mensagens.

Segundo o CEO do Apontador, Anderson Thees, foram os executivos do Twitter que procuraram a companhia. “Através de pesquisas, eles viram que éramos os mais indicados para se trabalhar aqui no Brasil. Encontramos com eles várias vezes lá nos Estados Unidos e vimos que pensávamos parecido, com foco na parte de desenvolvimento. Tanto o Apontador quanto o Twitter contam com plataformas abertas, para que desenvolvedores possam criar em cima das nossas APIs”, diz, em entrevista ao Link. “Espero que eles criem mash-ups interessantes e criativos entre os dois sites”.

No site do Apontador, os tweets geolocalizados serão usados como comentários sobre determinado lugar ou estabelecimento. “Vamos usar conteúdo gerado pelo usuário, como avaliações e fotos, para dizer o que há de bom ou ruim sobre cada local. Agora essas críticas aparecerão no site em tempo real. No futuro, temos a ideia de desenvolver outros produtos, como um que mapeie os locais de interesse mais comentados e frequentados”, afirma o executivo.

Os outros sites que trabalharão com o Twitter pelo mundo são A&E Television Networks and History, CityGrid Media, DotMenu/Allmenus, Gowalla, Infogroup, Localeze, Maponics, OpenTable, TomTom, Wcities, Yellow Pages Group e Zagat.