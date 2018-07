O CEO do Twitter, Dick Costolo. FOTO: Kim White/REUTERS

Em visita ao Reino Unido, o novo presidente-executivo do Twitter, Dick Costolo, disse que não sabe qual será a visão e a proposta do Twitter ao longo prazo, segundo relatou o jornal The Telegraph na sexta, 26.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Costolo, que teve uma rápida ascensão no Twitter e assumiu a posição antes ocupada pelo cofundador Evan Williams, disse estar trabalhando para ter uma visão mais clara do futuro do Twitter. “Atualmente estou tentando definir qual é o propósito do Twitter a longo prazo”, afirmou, segundo o jornal britânico. “Poderemos ter uma resposta mais específica em um futuro próximo.”

O cofundador Jack Dorsey também afirmou ao jornal que é difícil definir o propósito do Twitter. “É difícil falar sobre a visão do Twitter sem levar em conta quanto do seu propósito foi definido pelos próprios usuários durante os anos. Os usuários participaram de tantas partes do desenvolvimento serviço, como as ‘hashtags’, e muitas pessoas usam o site de tantas maneiras diferentes.”