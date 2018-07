O pássaro azul, chamada Larry, foi remodelado com proposta de convergir contatos, interesses e ideias

SÃO PAULO – Quando se fala em Twitter, já vem à mente o passarinho azul. No entanto, a companhia lançou hoje uma nova versão da ave, simplificada e inclinada para cima. A novidade é que essa criação passa a ser, universalmente, o único símbolo da rede social, que deixa para trás o logo com seu nome inteiro e até mesmo ícone “t”.

Segundo a empresa, o pássaro novo foi desenhado com base no entrelaçamento de três círculos, fazendo uma analogia a como contatos, interesses e ideias dos usuários convergem e se conectam a redes de outros amigos.

