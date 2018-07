??? Twitter ganha serviço nativo para encurtar URLs; função ainda não funciona no Brasil

SÃO PAULO – O Twitter colocou no ar, na terça-feira, 7, uma função que há muito era esperada: o encurtador automático de endereços de sites (URLs). A ideia, segundo o blog oficial do serviço, é aumentar a segurança dos usuários, que saberão para que páginas serão direcionados, pois o link gerado será uma versão encurtada do endereço original.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Para os usuários de onde o serviço já está ativo — e isso não inclui o Brasil por enquanto — , a partir de agora, é só colar o endereço a ser compartilhado na caixa de texto e apertar “Tweet”. O sistema já calcula se a mensagem ficará do tamanho adequado com o novo link, encurta o link, e o tweet é enviado.

O Twitter não oferecerá análises estatísticas para o links encurtados automaticamente, mas os usuários podem continuar usando outros serviços do tipo, como o Migre.me e o Bit.ly.

Também pensando na segurança, cada vez que um usuário clicar em um link denunciado como malicioso, será avisado e perguntado se quer realmente seguir em frente.

FOTOS: Reprodução/TWITTER