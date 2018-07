SÃO PAULO – O Twitter vai ficar um pouco mais movimentado a partir dessa terça-feira. Não é por causa da Copa do Mundo, mas sim porque a partir de agora a rede social será capaz de suportar a visualização de gifs animados em suas postagens.

Entretanto, a reprodução não será automática: todo GIF terá um botão de play, como acontece já na versão mobile de muitos sites.

Starting today, you can share and view animated GIFs on http://t.co/wJD8Fp317i, Android and iPhone. http://t.co/XBrAbOm4Ya

— Twitter Support (@Support) June 18, 2014