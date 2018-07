SÃO PAULO – O Twitter está ameaçando excluir contas de usuários que realizaram streaming do primeiro episódio da série ‘Game of Thrones’ ontem, 12, através do Periscope – programa da rede social que permite a transmissão de vídeos ao vivo, segundo o site Mashable.

Muitos usuários fizeram streaming - tecnologia que transmite dados ao vivo pela internet – pelo site para compartilhar a experiência e as reações ao assistirem o retorno da série da HBO. Porém, algumas transmissões tinham o intuito de que pessoas sem acesso ao canal pudessem assistir o episódio – caracterizando pirataria.

Nos termos de utilização do Twitter, está evidenciado que o site se reserva ao direito de remover conteúdos que infrinjam os termos de serviço e compartilhamento do site e que qualquer um que não siga os termos pode ser excluído da rede social.

‘Game of Thrones’ estreou ontem e já teve graves problemas. Quatro episódios da temporada foram vazados e disponibilizados para download em torrent. E a relação entre a série e a pirataria já é longa: ano passado, a série baseada nos livros de George R. R. Martin foi a mais pirateada da história, com mais de 4,2 milhões de downloads de um único episódio.