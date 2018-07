Empresa fechou acordo com operadoras de satélite e terá código internacional que permite envio de tweets via SMS

MADRI – Depois de fechar acordos com operadoras de satélites e de telecomunicações de mais de 80 países, o Twitter ampliou as possibilidades de seus usuários de receber e enviar tweets pelo telefone celular com mensagens SMS.

“Reconhecemos a importância e o valor de tornar nosso serviço acessível a qualquer pessoa do planeta. Não importa que aparelho seja utilizado – desde o último smartphone até o modelo mais convencional -, todos serão capazes de enviar e ler seus tweets”, explicou a companhia em seu blog oficial.

Operadoras de telecomunicações de mais de 80 países concordaram em dar suporte para esta iniciativa do Twitter, incluindo as da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, México, Venezuela, Paraguai, Nicarágua, Honduras, Haiti, Guatemala e El Salvador.

A companhia indicou que também fechou um acordo com as operadoras de satélite Iridium e Thuraya para que seus usuários possam acessar o serviço de SMS.

Aqueles usuários que não possuem acesso a essas operadoras de telecomunicações e satélites, o Twitter disponibilizará um código numérico internacional. Com o auxilio desse código, as pessoas conseguirão enviar seus tweets normalmente, mas não recebê-los.

A rede de microblogging apresenta essa novidade aos seus usuários somente duas semanas depois de ter anunciado a decisão de poder bloquear conteúdos em determinados países quando “entidades autorizadas” solicitarem.

/ EFE

