Daniel Carvalho, ex-Yahoo, será responsável por parcerias na América Latina; Brasil está na mira por potencial publicitário

SÃO PAULO – Nesta terça-feira, 5, o Twitter anunciou Daniel Carvalho como o novo diretor de desenvolvimento de negócios da empresa para a América Latina. A notícia foi dada na própria rede social (@dancarvs):

É uma enorme satisfação fazer parte da equipe do Twitter e trabalhar no desenvolvimento da plataforma na América Latina #twitterbrasil — Daniel Carvalho (@dancarvs) 5 de março de 2013

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Segundo o Twitter, o objetivo de Carvalho é desenvolver e fomentar parcerias estratégicas na região, que tem chamado a atenção da empresa por seu potencial comercial.

Bacharel em propaganda e marketing pela PUC-RJ e com MBA em marketing pela mesma instituição, Carvalho foi CEO para América Latina da Mondia Media, empresa de entretenimento móvel alemã, e diretor-geral para o Brasil das italianas Buongiorno e Dada.net, de entretenimento móvel.

O executivo foi diretor de marketing para o Brasil da Telefônica Publicidade e Informação (Guia Mais), empresa espanhola do Grupo Telefônica, além diretor de marketing e e-commerce e diretor de desenvolvimento de negócios do Yahoo.

Shailesh Rao (VP de Operações Internacionais ) e Guilherme Ribenboim (diretor-geral no Brasil) em evento em São Paulo. FOTO: Filipe Serrano/Estadão

Aposta. O Twitter lançou suas operações no Brasil oficialmente há três meses. Com contratações a caminho e um escritório ainda provisório em São Paulo, há duas semanas a empresa divulgou em evento seus planos para o mercado publicitário nacional.

A intenção, de acordo com o diretor-geral do Twitter no Brasil, Guilherme Ribenboim, é a apresentar a ferramenta e as possibilidades que as operações no País trazem para a publicidade, visando a um retorno futuro.

Até o fim do ano, os três desejos de Ribenboim são: criar projetos de sucesso no mercado publicitário nacional, formar a melhor equipe possível e trabalhar com empresas de mídia, personalidades, fabricantes de celulares para incentivar e facilitar o uso do Twitter e melhorar o conteúdo disponível na ferramenta.

Vagas. A empresa continua buscando profissionais para trabalhar em seu escritório em São Paulo. No site de empregos do Twitter, há dez vagas abertas no Brasil.

—-

Leia mais:

• Twitter busca novo mercado publicitário brasileiro

• Twitter inaugura operação no Brasil

• Entrevista: lucro em tempo real

• Twitter anuncia diretor-geral para o Brasil