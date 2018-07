SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta semana melhorias em suas ferramentas para relato de abusos na rede social, além de um aumento da equipe responsável por atuar contra os chamados “trolls” (gíria para perfis que visam apenas provocar desordem em redes e fóruns online).

A atualização dos recursos é feita apenas algumas semanas depois de o CEO da empresa, Dick Costolo, ter dito a funcionários que a empresa era péssima em lidar com abusos na rede social, o que resultava na perda de usuários, que optavam por abandonar a plataforma.

“Não é segredo que o resto do mundo fala sobre isso todos os dias”, disse. “Sinto-me envergonhado pelo quão porcamente lidamos com essa questão durante meu período na direção. É absurdo. Não há desculpas (…) Não é culpa de ninguém, só minha.”

O diretor executivo afirmou então que a empresa assumiria uma postura diferente e começaria a “chutá-los (os trolls) para fora da rede” e garantiria que “quando eles fizerem seus ataques ridículos, ninguém (referindo-se aos usuários) os escute”.

Entre as novas ferramentas está a de reportar abusos, especificando por categoria. Segundo o Twitter, as novidades se tornariam disponíveis gradativamente a partir dessa semana. Para denunciar algum abuso, basta clicar no tweet em questão, ir em Mais (o botão de reticências abaixo do texto), Denunciar (que se separou do botão Bloquear), e escolher o tipo de incômodo causado.

A rede social disse ter aumentado os esforços e triplicado a equipe que recebe as notificações de abuso, o que resultou na revisão de um número cinco vezes maior de notificações.

Em um post publicado no seu blog oficial, o Twitter disse ainda que passarão a agir mais contra usuários que violam suas regras, mas que tais ações “não serão visíveis à vasta maioria dos usuários”.

We're rolling out a change that separates "Block" and "Report" in an effort to make blocking and reporting simpler. pic.twitter.com/u8INq54CCv — Twitter Support (@Support) 23 fevereiro 2015