SÃO PAULO – O Twitter anunciou um pacote de mudanças na rede social que começa a fucionar aos poucos até o próximo ano. Executivos acreditam que as novidades irão trazer mais valor a empresa e colocá-la próxima de gigantes da internet, como o Google e Amazon. Apesar de agradar investidores e o mercado de ações, usuários da rede social não gostaram da apresentação dos novos objetivos da empresa.

As mudanças não têm data certa para entrar em vigor e algumas delas já se encontram em fase de testes, como ler os tweets mais relevantes, mesmo que você não siga o perfil que o publicou. Confira as mudanças:

Feed com tweets relevantes - A novidade, que já está em experimentação, mostra tweets considerados relevantes, mesmo que o usuário não siga o perfil que o publicou. Essa é a mudança mais polêmica da empresa, já que o microblog tem como marca principal entre os usuários a possibilidade de apenas mostrar apenas o que for de interesse pessoal. O Twitter não definiu um prazo para que essa alteração seja aplicada nos perfis.

Linha do Tempo Instantânea - Uma das principais reclamações de novos usuários do Twitter é a dificuldade de se adaptar à lógica do Feed. Os usuários sabem que devem seguir perfis para receber atualizações, mas desconhecem quais perfis valem a pena. Para tentar suprir esse problema, o Twitter irá lançar uma linha do tempo instantânea, um Feed já pré-formatado. O usuário poderá personalizar, ao escolher quais assuntos que mais o interessam, e o Twitter escolhe alguns perfis relevantes para seguir dentro dos temas. A empresa não definiu quando a novidade entra em vigor.

Vídeos - Os usuários poderão gravar vídeos de até seis segundos no próprio microblog, através do Vine, e publicá-los diretamente nos perfis pessoais. A novidade deve estar disponível no primeiro semestre do ano que vem.

Mensagens Diretas - A empresa anunciou uma série de atualizações para levar a conversa pública para o privado. A partir da semana que vem, será possível compartilhar e discutir tweets de maneira privada pelas Mensagens Diretas.

Justificativa

“Nós estamos trabalhando em um Twitter em que todo mundo possa começar a usar imediatamente”, disse o diretor executivo da empresa, Dick Costolo, durante as apresentações das análises financeiras em São Francisco.

As mudanças fazem parte de uma estratégia agressiva do Twitter, após investidores se mostrarem preocupados com o futuro e o crescimento da empresa. Uma das principais reclamações era da dificuldade de novos usuários em adaptar-se ao funcionamento do microblog. A empresa pondera também a criação de novos aplicativos móveis, além da principal função de mensagens, para tornar mais fácil o uso de seus serviços para usuários.

O resultado foi positivo, pelo menos a curto prazo. As ações da empresa fecharam nesta quarta-feira, dia 12, com alta de 7,5%, chegando ao valor de US$42,54.

O Twitter já mostrava crescimento nos últimos meses, de acordo com os dados do terceiro trimestre deste ano. A empresa teve um aumento de 114% de receita em comparação com o mesmo período em 2013. Somente o faturamento com publicidade nesta mesma época cresceu 83%.

A rede social teve também um crescimento de 23% na quantidade de usuários em relação ao mesmo período do ano passado, com números de visitas às linhas do tempo atingindo 181 bilhões neste intervalo, um aumento de 14% em comparação com 2013.

Usuários

Já os internautas que utilizam a rede social não se sentiram tão agradados assim. Muitos usuários do Twitter ironizaram a nova estratégia da empresa, apresentada em slides para investidores durante a última quarta-feira, 12.

A missão da empresa, que inclusive continua na página do microblog, sempre foi simples: “oferecer a todos o poder de criar e compartilhar ideias e informações instantaneamente, sem qualquer obstáculo”. Ao contrário da própria intenção da rede social de se expressar em apenas 140 caracteres, a nova estratégia é longa e muitos internautas a acharam confusa. A reação veio nos tweets de alguns usuários:

