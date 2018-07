REPRODUÇÃO

O Twitter anunciou o lançamento da versão do aplicativo Periscope para Android nesta terça-feira, 26. A chegada do app para o sistema do Google era aguardada desde o final de março, quando foi lançada a versão para iOS.

Segundo comunicado do Twitter, a versão para Android apresentará algumas diferenças em relação ao aplicativo voltado para o sistema da Apple. Além de ter um maior controle das notificações, o usuário pode retomar uma transmissão exatamente no instante em que foi interrompida para responder a uma chamada ou abrir mensagens.

O Periscope é um sistema que permite aos usuários transmitir vídeos ao vivo, que podem ser assistidos até 24 horas após a gravação. Além disso, quando o usuário faz uma transmissão, seus seguidores recebem uma notificação e, ao acessar o canal do usuário, podem fazer comentários ao vivo e indicar se gostaram do vídeo.

Recentemente, o sistema causou polêmica quando usuários realizaram a transmissão ilegal dos episódios de Game of Thrones. O Twitter, na época, ameaçou excluir as contas que fizeram a gravação.