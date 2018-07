Inicialmente, serviço se limitará a companhias que usam American Express

SAN FRANCISCO – O Twitter lançou oficialmente na quinta-feira, 16, um serviço que permitirá a pequenas companhias pagar para fazer anúncios na plataforma.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O microblog, que procura maneiras de aumentar a receita com publicidade, espera que o novo serviço responda pelo menos parcialmente aos questionamentos sobre a estratégia a longo prazo.

Desde 2010, o Twitter vende “tweets promocionais” para grandes companhias de forma individual. A companhia passou o ano passado desenvolvendo um sistema amigável que permitisse um número muito maior de negócios publicitários e, em novembro, abriu o sistema para um pequeno número de clientes, para testes.

Oficialmente lançado na quinta-feira no site do Twitter, o serviço se limita a anunciantes que usam American Express. O serviço se estenderá para usuários de outros cartões nos próximos meses.

O lançamento acontece em um momento crítico no desenvolvimento da companhia e será acompanhado de perto por investidores e analistas curiosos para saber se a companhia abrirá capital em breve.

/ Reuters