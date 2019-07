Twitter Twitter saiu do ar nesta quinta, 11

Leia mais Adultos com mais de 45 anos são principais usuários de redes sociais no País, diz estudo

O Twitter apresentou instabilidade na tarde desta quinta, 11. Por volta das 15h50, as versões desktop e app para iOS e Android deixaram de exibir novos tuítes. Na versão desktop, aparecia uma mensagem de erro técnico, enquanto as versões móveis apenas diziam que não podiam exibir novos tuítes. O serviço também estava fora do ar em plataformas que utilizam o site, como o Tweetdeck.

O site Down Detector, que registra o funcionamento de sites, tinha recebido quase 41 mil reclamações perto do horário. O site retornou por volta das 16h50.

À reportagem, o Twitter disse: "A interrupção ocorreu devido a uma alteração interna na configuração - que está sendo corrigida. Algumas pessoas já podem acessar o Twitter novamente e estamos trabalhando para garantir que a plataforma esteja disponível para todos o mais rápido possível."

Na semana passada, Facebook, WhatsApp e Instagram passaram por mais de 12 horas de instabilidade, e muitos usuários do Twitter comemoraram o fato de que o serviço não tinha sido afetado.