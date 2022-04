O Twitter anunciou que não aceitará “anúncios enganosos” na rede social sobre mudanças climáticas. Segundo divulgou a empresa, serão considerados conteúdo impróprio os “que contrariem o consenso científico sobre as mudanças climáticas”. A rede não informou quanto isso sacrificaria em receita para o Twitter.

Em publicação em seu blog, a empresa frisou que “o negacionismo climático não deve ser monetizado no Twitter e anúncios deturpados não devem prejudicar conversas importantes sobre crise climática”. A rede social ainda informou que anunciará nos próximos meses iniciativas para adicionar “contexto confiável” às conversas sobre clima que acontecem no Twitter.

Dado Ruvic/Reuters O Twitter tem sido uma das principais plataformas de publicação das checagens de vídeos e imagens

Para definir o que é falso e o que não é, o Twitter informou que tem parceria com agências de informação oficiais, como o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e o Greenpeace.

Trata-se de mais um movimento que a rede social tem feito em âmbito global para diminuir campanhas de desinformação e também de informações falsas. No início de abril, por exemplo, o Twitter lançou um pacote de ações para proteger as eleições no Brasil em 2022, que consistiu em uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra fake news além da criação de uma Política de Integridade Cívica.

Entre as medidas estão o combate ao envio de spam e mensagems com disseminação de ódio, políticas educacionais para conscientização do voto e etiqueta para candidatos.