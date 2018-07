Apesar do intenso uso do microblogging durantes os jogos da Copa do Mundo da África do Sul, foi durante as partidas finais da NBA, na semana passada, que o Twitter atingiu sua última maior marca de tweets por segundo. Mas, nessa quinta-feira, 24, o futebol voltou a reinar e o recorde foi quebrado novamente: foram 3.283 mensagens por segundo durante os momentos finais da vitória do Japão sobre a Dinamarca.

A disputa entre o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics no dia 17 chegou à marca de 3.085 tweets por segundo. Esses dois recordes consecutivos comprometeram o bom funcionamento do Twitter, que saiu do ar diversas vezes nas últimas semanas. A partida Japão e Dinamarca representou um aumento de 438% em relação à atividade diária usual do Twitter.

A Copa do Mundo ainda nem saiu da primeira fase. Das fases eliminatórias até a grande final, mais recordes devem ser quebrados.