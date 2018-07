Usuário perderá pontos a cada post que ‘divulgar rumores ou segredos de Estado’

PEQUIM – Os usuários do Weibo, o Twitter chinês, agora têm de enfrentar um novo tipo de controle sobre seus comentários: a rede social instaurou uma “carteira de pontos” para vigiar o fluxo de informações e limitar a difusão de “rumores”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ e no Tumblr

A medida adotada pelas autoridades chinesas é similar àquela usada para controlar as falhas cometidas por motoristas. Os mais de 300 milhões de usuários do Weibo terão um crédito de 80 pontos que será reduzido caso cometam alguma das “infrações” estipuladas pelos administradores, como “divulgar rumores ou segredos de Estado”.

O usuário que superar o limite terá sua conta suspensa e, com isso, sua atividade na rede social. De acordo com as autoridades, o novo sistema tem o propósito expresso de evitar “a difusão de rumores que compromete a ordem ou a estabilidade social” da China.

A difusão de um comentário que representa uma infração terá especial relevância, já que o número de pontos que serão diminuídos será equivalente ao de quantas vezes a citada publicação foi compartilhada (ou seja, copiado e publicado em outros perfis).

As condecorações e os símbolos por penalização não faltam neste sistema, onde existem “usuários de alto” e de “baixo crédito”. Os pontos, que vão aparecer nos perfis, terão distinções entre positivos e negativos, como um símbolo de um triângulo com uma pequena exclamação em seu interior.

A rede social chinesa também não permite que o usuário mude sua condição, um fato que depende do tempo que ele manteve um “bom comportamento”. De 0 a 60 pontos, por exemplo, o usuário precisaria de dois meses “sem infrações” para recuperar a totalidade de seu crédito.

No primeiro dia desta nova medida, nesta segunda-feira, 4, os comentários dos usuários na Weibo foram muito variados.

Enquanto alguns pediam aos demais para “ter cuidado ao falar” na rede social e consideravam que o sistema era “para crianças”, outros se mostravam a favor da nova imposição da página já que, em sua opinião, “as pessoas que publicam rumores na internet prejudicam a ordem pública”. Já quem possui esse hábito terá de passar a publicar coisas “boas” para ter seus pontos devolvidos.

“O futuro da China vai se dividir em duas partes: os que usam as redes sociais para falar dos erros da sociedade chinesa e os que se dedicam a controlar essa nova medida”, declarou um internauta.

O controle sobre os serviços de microblog foi passando por algumas etapas até chegar a esta medida. A divulgação de disparos na Praça da Paz Celestial e em Zhongnanhai (residência dos líderes comunistas e sede do Executivo), por exemplo, deixou o serviço de comentários da rede paralisado durante vários dias “para limpar os rumores”.

O regime comunista também respondeu esse ato com a prisão de seis pessoas, o fechamento de 16 sites e, finalmente, o fim do anonimato dos usuários nas redes sociais.

Esta última medida instaurada na Weibo ocorre em um momento muito tenso para o governo chinês, que vive a ansiedade da transição de poder – que supostamente deverá ocorrer em outubro -, além da recente destituição de um de seus líderes mais carismáticos, Bo Xilai, e do caso em destaque na mídia da fuga do dissidente Chen Guangcheng.

/ Tamara Gil (EFE)