O Weibo assinou acordo com empresa japonesa para começar a operar no país vizinho

PEQUIM – O serviço de microblog Weibo, operado pela empresa Sina.com e o mais usado na China — onde o Twitter é bloqueado — assinou um acordo com a empresa de internet Find Japan para entrar no mercado japonês, informou a companhia chinesa em seu site.

Pelo acordo, o Weibo, usado na China por 140 milhões de internautas, começará a operar no Japão em 1º de julho, e a Find Japan se encarregará dos trabalhos de distribuição.

O acordo “permitirá que as empresas japonesas aproveitem o meio com mais influência na China”, destacou a Sina, sublinhando que o Weibo é “a via mais eficaz das empresas do Japão para atrair clientes chineses e entrar no mercado chinês”.

O Sina.com é o portal mais popular da China, com 700 milhões de visitas diárias e 230 milhões de usuários cadastrados.

/ EFE