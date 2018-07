Há seis anos o cofundador do site de microblogging publicava o primeiro tweet

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – Há exatamente seis anos, o primeiro tweet era twittado no Twitter. Jack Dorsey, um dos fundadores da rede social e hoje presidente executivo, dizia algo como: “criando meu twttr” (veja abaixo).

À época, o site era conhecido como “Twttr”, segundo o blog de tecnologia The Next Web. De lá para cá, a rede conquistou usuários em vários países, virou canal de manifestação (como durante a Primavera Árabe) e tomou conta do cotidiano na web, a ponto de ser lembrado em alguns dicionários.

“Tweet: um post feito no serviço de mensagem online Twitter’, diz uma das definições da palavra no dicionário Merriam Websters.

Não se sabe ao certo quantos usuários o serviço de microblog tem hoje. Em abril de 2011, um executivo do Twitter informou em um evento em New York que havia 200 milhões de contas registradas no site e que 70% do tráfego vinha de fora dos Estados Unidos, segundo o Read Write Web.

Mas o último dado informado oficialmente pela rede social é o de que 100 milhões de usuários foram considerados ativos em 2011. Esse número, como lembra o The Next Web, deve ser maior hoje. “Aqui fica a expectativa de que seu sexto aniversário seja uma desculpa para fazer isso (revelar as estatísticas atuais)”.

Rumores pela web já chegaram a mencionar a existência de 500 milhões de usuários. Mas, mais uma vez, nada é oficial.

A escalada do Twitter:

• O site levou 3 anos, 2 meses e 1 dia para alcançar seu primeiro bilhão de tweets;

• 18 meses para registrar as primeiras 500 mil contas;

• tem registrado 250 milhões de tweets por dia (dado de outubro de 2011);

• emprega 900 funcionários.

O modelo de negócios do site, no entanto, ainda não se provou lucrativo. Reportagens da imprensa internacional indicam que a rede luta para fazer dinheiro. Os “tweets patrocinados” na timeline do usuário no aplicativo móvel foram um dos últimos recursos que a empresa encontrou para impulsionar suas finanças.

Segundo projeção da empresa de pesquisa eMarketer, a receita do Twitter com publicidade deve triplicar em 2014, chegando a US$ 540 milhões. Para este ano, a estimativa da receita publicitária é de US$ 260 milhões.