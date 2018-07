Empresa comprada pelo Twitter faz análises do impacto da programação de TV nas mídias sociais

SÃO FRANCISCO – O Twitter chegou a um acordo para comprar a empresa de análise de publicidade Bluefin Labs, mas não relevou os termos da operação.

O vice-presidente de operações da rede social, Ali Rowghani, anunciou o negócio em um post na noite de terça-feira no site da companhia: “As ferramentas científicas de dados e os conhecimentos de TV social da Bluefin nos ajudarão a criar inovadores produtos de publicidade e experiências de consumo na excitante junção do Twitter e da TV”.

No ano passado, o Twitter fez da integração do serviço de microblogging com a televisão a peça central de sua estratégia de crescimento.

