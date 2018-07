A plataforma de publicação, que tem 15 milhões de visitas únicas por mês, vai continuar funcionando

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta segunda, 12, em seu blog, a compra do Posterous em post que diz: “O time do Posterous construiu um produto inovador, que torna o compartilhamento na rede e em aparelhos móveis mais simples, um objetivo que nós temos em comum. Engenheiros do Posterous, gerentes de produtos e outros vão se juntar aos nossos times para trabalhar em diversas iniciativas fundamentais para deixar o Twitter ainda melhor”.

Na repercussão da notícia, o tom que prevaleceu foi que a compra é “aquisição de talento”, ou seja, o Twitter fez a compra não pelo serviço em si mas pela equipe. Segundo o anúncio, o Posterous, uma plataforma de publicação rápida, que há rivalizou com o Tumblr, continuará funcionando normalmente.

O Twitter afirma que vai notificar todos os usuários do Posterous caso sejam feitas alterações no serviço e diz também que dará instruções em breve àqueles que quiserem fazer backup de seus arquivos ou migrar para outras plataformas.

O valor da compra não foi anunciado. O Posterous afirmou no fim do ano passado que tem cerca de 15 milhões de visitas únicas por mês.