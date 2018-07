Grupo russo Digital Sky Technologies pode ter investido até US$ 800 milhões, mas números não foram confirmados

SÃO PAULO – O Twitter anunciou que recebeu um “financiamento significativo” do grupo de investimentos russo Digital Sky Technologies, que também tem capital investido no Facebook e na produtora de games sociais Zynga, entre outros.

A confirmação vem logo após uma semana de boatos de que a empresa teria conseguido US$ 800 milhões em financiamento. Se o valor for verdadeiro, é possível que o site de microblogging já tenha conseguido um total de US$1,15 bilhões em rodadas de financiamento. Os valores do negócio não foram divulgados.

“Vamos usar esses recursos para inovar agressivamente, contratar mais pessoas fantástiscas e investir na nossa expansão internacional”, diz um comunicado postado pela companhia no seu blog oficial.