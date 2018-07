Com plug-in para Firefox, basta digitar nome de usuário do Twitter para acessar o perfil dele. FOTO: REPRODUÇÃO

O Twitter confirmou nesta quarta, 1, o lançamento de uma ferramenta nativa para publicar imagens nas mensagens enviadas diretamente pelo Twitter.com, sem precisar recorrer a aplicativos de terceiros, como o Twitpic.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A ferramenta deve começar a funcionar “nas próximas semanas”, segundo comunicado no blog da empresa, e deve ser incorporada também nos aplicativos oficiais do Twitter para smartphones. O novo serviço funciona em parceria com o site Photobucket, um site de compartilhamento de fotos, que ficará responsável por guardar as imagens online.

Na segunda-feira, 30, o site TechCrunch havia adiantado os planos do Twitter de lançar a ferramenta de publicação de fotos.

Busca. O Twitter também anunciou melhorias no seu serviço de busca por tweets, para facilitar a interação com o site. Ao fazer uma busca no Twitter, segundo o site, os resultados também vão exibir fotos e vídeos relacionados com os termos ou hashtags procurados.

O site ainda lançou um novo plug-in para o Firefox que permite fazer buscas no Twitter na barra de endereços do navegador, o que também facilita a interação com o site. Com o plug-in, basta digitar, por exemplo, o nome de um usuário como “@link_estadao” (perfil aqui do Link) para acessar a página. Também é possível digitar uma hashtag para buscar os tweets relacionados à ela no Twitter.