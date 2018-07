Quando o cantor colombiano Juanes anunciou o lançamento de sua nova música no dia 11 deste mês ele não usou sua assessoria de imprensa ou um veículo de comunicação, mas falou diretamente pela sua conta no Twitter.

—-

Um estudo recente da empresa de mercado digital ComScore mostra que o uso do Twitter cresceu amplamente em nível mundial, sendo a América Latina a região de maior crescimento no mundo.

“O Twitter viu uma explosão de tráfico mundial em um ano, se tornando uma das redes sociais mais visitadas em cada uma das cinco regiões do mundo”, disse Graham Mudd, vice-presidente da ComScore, em comunicado de imprensa.

Dos 93 milhões de usuário do Twitter no mundo, 15 milhões estão nos países da América Latina.

De acordo com o estudo, o crescimento da audiência do Twitter foi de 305% entre junho de 2009 e junho de 2010. A região asiática ficou em segundo lugar, com crescimento de 243%.

A pesquisa da ComScore mediu o uso do Twitter entre pessoas com mais de 15 anos que entram nas redes sociais a partir das suas casas ou do trabalho. O estudo não conta as vistas ao site feitas em lan houses ou celulares.

Brasil e Venezuela estão em segundo e terceiro lugar de maior proporção de usuário do Twitter no mundo, seguidos da Indonésia. Respectivamente 20,5% e 19% dos internautas do Brasil e da Venezuela estão no Twitter.

O México, o Chile, a Argentina e a Colômbia também estão na lista dos 20 países com maior proporção de usuários. México e Chile, em oitavo e décimo lugar, chegam a ultrapassar os Estados Unidos. Argentina e Colômbia estão em 14º e 15º no ranking dos 20 países que mais usam a rede social.

O estudo sinaliza que o uso do Twitter na Venezuela tem sido impulsionado em grande parte pela decisão do presidente Hugo Chávez de entrar na rede social no fim de abril. Depois de ter criado seu perfil, o uso do Twitter cresceu 4,8% no país, afirma o estudo.

Desde que deixou o cargo, o ex-presidente da Colômbia Alvaro Uribe se pronunciou sobre vários acontecimentos do país a partir da sua conta no Twitter.

E, da parte do cantor Juanes, ele também usa o Twitter como meio para buscar talentos que queiram trabalhar com o cantor. “Hey, amigos, estou buscando um diretor para o meu novo clip, se alguém aqui quiser me mandar seu portfólio é muito bem vindo!”, escreveu na sua página.

Mariana Cristancho-Ahn (AP)