SÃO PAULO – Há quem diga que o Twitter está ficando cada vez mais parecido com o Facebook. Quem acredita nessa hipótese ganhou mais um argumento hoje, com a nova função implementada pela rede social do passarinho azul: o botão mute.

A partir de agora, será possível continuar seguindo um usuário no Twitter, mas não mais receber suas atualizações (isso é, seus tweets e retweets), da mesma maneira que é possível continuar sendo amigo de alguém no Facebook, mas não ter seu conteúdo presente na linha do tempo a toda hora.

O usuário que receber o botão mute poderá continuar a ver seus tweets, respondê-los e favoritá-los; entretanto, você não ficará sabendo disso — em contrapartida, quem for ‘calado’ pelo botão também não saberá. A novidade está disponível a partir de agora e deve chegar a todos os usuários do Twitter em algumas semanas, como é comum com as novidades da rede social. A mudança está disponível para iOS, Android e também na versão web.