Depois do botão ‘Tweet’ (twittar), lançado no ano passado, o Twitter criou outra forma de espalhar o conteúdo de seus usuários pela web. Batizado de botão ‘Follow’ (seguir), ele pode ser incorporado ao qualquer site usando um simples código HTML. O visitante do site que estiver logado no Twitter pode então seguir o perfil daquele site ou de um blog.

Para criar o botão, basta acessar o endereço twitter.com/followbutton. É preciso estar logado no site.

Em seu blog, o Twitter deu o exemplo a página sobre a atriz Jennifer Lopez no IMDb, que agora conta com um botão ‘Seguir’ para quem quiser acompanhar os tweets da atriz.

É mais uma iniciativa semelhante ao botão ‘Curtir’ (Like) do Facebook, que também foi copiado pelo Google, pelo Orkut, pelo Tumblr, e incorporado às buscas do Bing.

